Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

DÜN döviz piyasasında hareketli bir gün yaşandı. Özellikle Euro'daki hareket dikkat çekerken, 4.60 TL üzerini görerek yeni bir rekor kırdı.

Genelde yurtdışı haber akışına bağlı hareket eden piyasalarda dün Almanya'nın ekonomik büyüme rakamlarının olumlu gelmesi Euro lehine bir rüzgar estirdi.

Euro dün 1.1805'e kadar yükseldikten sonra bugün 1.1795'ten işlem görüyor. Euro geçen hafta 1.1553 dolara kadar gerileyerek üç buçuk ayın dip seviyesini görmüştü.

Yatırımcılar bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyorlar.

Dolar içeride saat 07.45 itibariyle 3.8947 TL'den, euro ise 4.5875 TL'den işlem görüyor.