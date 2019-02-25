Dolar güne nasıl başladı?

ÇARŞAMBA günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. Dışarıda ise FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumu yapması bekleniyor. Kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak. ABD - Çin ticaret görüşmelerinde ve Brexit konusundaki gelişmelerde olacak. Türkiye cephesinde ise ABD ile ilişkiler, S-400 yansımaları ve jeopolitik riskler izleniyor.

25 Şubat sabahı dolar kuru 5.3217 ile hafif yukarı yönlü başladı.