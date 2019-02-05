Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL yeni güne 5.21 seviyesinde başladı.

Dolar güne nasıl başladı?
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DOLAR/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışında acele etmeyeceğini açıklamasıyla geçen haftanın ilk dört işlem gününde sert gerilemiş ve 5.35'li seviyelerden 5.16'ya kadar gerilemişti. Cuma günü ise Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle kur yeniden 5.20 üzerine çıkmıştı.
Dolar/TL şu dakikalarda 5.21 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.96 civarında seyrediyor.

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