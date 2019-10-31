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Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum

İç piyasaların kapalı olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'da dış piyasalarda 5.72 seviyesinden işlem gören dolar, yeni güne 5,76 seviyesinden başladı. Euro ise 6, 40'tan alıcı buluyor.

EKONOMİ 30.10.2019, 08:38
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
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TÜRKİYE'DE piyasaların kapalı olduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uluslararası piyasalarda5.72 seviyesinden işlem gören dolar/TL güne 5.76 seviyesinden başladı. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 1000 baz puan indirime ulaşmasının ardından TL'de sınırlı baskı devam ederken, bankacılar Türkiye piyasalarındaki tatiller nedeniyle kısa haftada ABD ve Japonya merkez bankaları faiz kararı, TCMB'nin enflasyon raporu ve 2020 yılı iç borçlanma stratejisinin takip edileceğini söylediler.

TATİL SONRASI KUR YUKARI YÖNLÜ HAREKET HALİNDE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dış piyasada Dolar/TL 5.72 seviyeleri arasında işlem görürken bayram tatili sonrası ise güne hareketli başlayan Dolar/TL şu saatlerde 5.7665 seviyesinden işlem görüyor. Piyasaların kapalı olduğu 29 Ekim'de 6.35 seviyesinde işlem gören Euro ise yeni güne 6.4050 ile başladı.

MERKEZ SON ÜÇ TOPLANTIDA BİN PUAN FAİZ İNDİRDİ

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL'deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim'de 250 baz puan indirimle yüzde 14'e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu. Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.

#tcmb #euro #dolar
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