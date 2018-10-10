Dolar güne düşüşle başladı! İşte son rakamlar

DÜN açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın ardından dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı program öncesinde 6,09 - 6,13 bandında dalgalanan dolar kuru açıklama sonrası 6,16 seviyelerine çıkmış, günü ise 6,11 seviyesinden tamamlamıştı. Yeni güne 6,09 TL seviyesinde başlayan dolar şu sıralar ise 6,10 TL'den işlem görürken euro ise 7,02 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.11 düşüşle 95.25 puanda hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1513 seviyelerinde.

PİYASALAR İÇİN KRİTİK TARİH 12 EKİM

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın ardından bu hafta piyasaların gözü cuma günü gerçeklesmesi beklenen ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasına çevrildi. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek.