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Dolar güne 3.56 seviyesinde başladı

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen ve dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.65'e yaklaştıran satış baskısı dün terse döndü. Kur yükseldiği bu seviyelerden sert bir şekilde gerileyerek güne 3.56 civarında başladı

Dolar güne 3.56 seviyesinde başladı

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen ve dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.65'e yaklaştıran satış baskısı dün terse döndü. Kur yükseldiği bu seviyelerden sert bir şekilde gerileyerek güne 3.56 civarında başladı

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:02
Dolar güne 3.56 seviyesinde başladı
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BANKACILAR  TL'deki değer kazancı trendinin dün akşam saat 1530'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası belirginleştiğini, küresel piyasalarda ABD'nin sıkılaştırma adımlarının "oldukça yavaş" gerçekleşeceği beklentisinin bu harekette belirleyici olduğunu söylediler. Nisan ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta Pazartesi günü başlayan satış baskısı dün itibarıyla terse döndü ve TL son 24 saatten kısa zaman dilimi içerisinde dolar karşısında yüzde 2'yi aşkın değer kazandı. Dün 3.6440'ı test eden dolar/TL TRYTOM=D3 bu sabah saat 0829 itibarıyla 3.5640/3.5660 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8211/3.8224, euro/TL 4.0791/4.0806 seviyesindeydi. Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen'in para politikasıyla ilgili yatırımcıların beklediği kadar sert tutum benimsememesinin ardından bugün neredeyse tüm para birimleri karşısında değer kaybediyor. Yatırımcılar Fed Başkanı Janet Yellen'in Kongre'ye dün yaptığı açıklamalarda para politikasında sıkılaştırma yanlısı sert bir tutum benimsememesinin ardından rahatlarken, Yellen'in açıklamaları risk almak için yeşil ışık olarak değerlendirildi. Yellen dün Kongre'ye yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi ve büyük tahvil portföyünü azaltmaya başlaması için yeterince sağlıklı olduğunu, ancak düşük enflasyonun merkez bankasının manevra alanını daraltabileceğini belirtti.

 Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks .DXY, dün 95.511'e kadar gerileyerek 12 günün dip seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.15 düşüşle 95.606'da bulunuyor. Bankacılar bugün iç piyasada Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerinin izleneceğini, dış piyasalarda ise Yellen'in açıklamalarının devamının, ABD üretici enflasyonu verilerinin ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının yakından takip edileceğini söylediler. Ancak piyasalarda yön belirleyici olarak ABD'de Cuma günü açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satış verilerinin ön plana çıkması bekleniyor. CME Group verilerine göre piyasa işlemcileri açıklamalar öncesi yüzde 60 ihtimal verdikleri Aralık ayında faizlerin artırılması olasılığına Yellen'in açıklamaları sonrası yüzde 53 ihtimal veriyorlar. (Full Story) Bankacılar Yellen'ın açıklamalarıyla terse dönen ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı trendinin önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğinin TL ve TL cinsi tahvil bono piyasalarında da belirleyici olmasını bekliyor.ABD'de geçen hafta 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi Cuma günü yüzde 2.398'e kadar yükselerek sekiz haftanın zirvesini gördükten sonra bugün 2.30'a doğru gerilerdi. ABD tahvillerindeki düşüş eğiliminin benzer şekilde TL cinsi tahvil piyasalarına da yansıması bekleniyor. TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.82, valörde son işlem ise yüzde 10.71 oldu. Öte yandan dün yeniden ihracı gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.57, valörde son işlem ise yüzde 11.51 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
DolarBankacılıkYatırımcılar
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