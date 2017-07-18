Dolar güne 3.53'ün altında başladı

DOLAR/TL iki haftada yaşanan her iki yönlü sert dalgalanma ardından haftaya 3.50-3.55 bandında dar bantta bir seyir izledi. Yellen’in ‘güvercin’ bulunan açıklamaları artık küresel piyasalarda aralık ayında bir faiz artırımı olacak şekilde yorumlanıyor. Piyasa bu hafta aksi bir haber olmazsa kurun yatay hareket etmesini bekliyor.Yurt içi piyasalar bu hafta Hazine’nin yoğun tahvil ihracı ve cuma günü Fitch’in Türkiye ekonomisine ilişkin yapacağı değerlendirmeye odaklanacak. Ocak ayında Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyenin altına düşüren Fitch, sebep olarak siyaseti ve terörü göstermişti.Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada saat 08.09'da 3,5234 seviyesinden işlem görürken, dün kapanışta 3,0480 civarında seyreden euro/TL kuru, aynı saatte 4,0640 seviyesindeydi.