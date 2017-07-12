Dolar fiyatlarının gözü Yellen'da

NİSAN ortasından beri genel olarak 3.50 civarında seyreden dolar/TL'de geçen hafta Pazartesi günü başlayan satış baskısı zaman zaman hafiflese de devam ediyor. Dün 3.6440'ı test eden dolar/TL TRYTOM=D3 bugün güne saat 0836'da 3.6105/3.6110 seviyesinden başladı.Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlunun geçen yılki seçimlerde Rusya'dan yardıma açık olduğuna işaret eden yazışmaların ardından Asya piyasalarında euro karşısında 14 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.Yatırımcılar ise Fed Başkanı Janet Yellen'in bugün Kongre'ye yapacağı açıklamaları bekliyorlar.Yellen, bugün 17.00'da ve yarın Kongre'ye para politikası hakkında bilgi verecek ve soruları yanıtlayacak. Yatırımcılar ise Fed'in bilançosunu azaltmaya ne zaman başlayacağı konusunda ipuçlarına bakacak.

Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısındaki seyrini izleyen endeks .DXY önceki hafta gördüğü dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470'in üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ancak endeks dün yüzde 0.3 geriledikten sonra bugün de yüzde 0.1 gerileyerek 95.551'e düştü.Sepet bazında TL aynı saatte 3.8769/3.8794, euro/TL 4.1443/4.1473 seviyesindeydi.Bankacılar bu haftanın dış gündeminde Fed Başkanı Yellen'in konuşmaları haricinde ABD'de Cuma günü açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satış verilerinin ön plana çıkmasını bekliyorlar.Bankacılar ABD tahvil getirilerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğinin TL ve TL cinsi tahvil bono piyasalarında da belirleyici olmasını bekliyor.

ABD'de geçen hafta 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirisi Cuma günü yüzde 2.398'e kadar yükselerek sekiz haftanın zirvesini gördükten sonra bugün 2.35 civarında seyrediyor.TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.83, valörde son işlem ise yüzde 10.82 oldu. Gösterge 10 yıllık tahvilde geçen hafta yaşanan yükseliş yaklaşık 40 baz puan seviyesinde.Öte yandan dün yeniden ihracı gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.55, valörde son işlem ise yüzde 11.58 oldu.