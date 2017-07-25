Dolar fiyatlarının gözü Fed ve TCMB'de

İSTANBUL Büyükada'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan insan hakları aktivistlerinden birinin Alman vatandaşı olmasının Ankara-Berlin ilişkilerinde krize neden olması, piyasalarda bir baskı unsuru olmaya devam ediyor.Piyasalar Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Almanya ile ilişkilerin daha da gerilip gerilmeyeceğini yakından izliyor.Almanya ekonomi bakanlığı sözcüsü dün Türkiye ile ilgili alınacak başka önlemlerin hâlâ değerlendirildiğini söyleyerek, Almanya'nın, Avrupa Birliği ortaklarıyla Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmasını genişletmenin mevcut durumda anlamlı olup olmadığını tartıştıklarını da belirtti. Bu haftanın en önemli gündem maddeleri ise yarın sonuçlanacak olan Fed toplantısı ile Perşembe günkü TCMB toplantısı olacak.

Fed'in yarın sona erecek olan bu iki günlük toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyeceği düşünülüyor. Yatırımcılar, Fed'in bu yıl faiz oranlarını tekrar yükseltip yükseltmeyeceğini ve borç stokunu azaltmaya ne zaman başlayacağına dair yeni ipuçlarını izleyecek.ABD'nin sıkılaştırma adımlarının yavaş gerçekleşeceği beklentisi ve Trump'ın siyasi vaatlerini hayata geçirmekte zorlanacağı endişesi son dönemde dolarda kürsel değer kaybına neden olmuştu.TCMB tarafında ise kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ancak açıklamalar izlenecek.Bugün ise yurtiçinde bugün saat 1430'da reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Yurtdışında ise saat 1100'de Almanya Ifo endeksi, saat 1700'de ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.Dolar, beklentilerin üzerindeki ABD ekonomik verilerinin ardından yakın dönemdeki satışlarla gerilediği 13 ayın dip seviyelerden uzaklaştı. Ancak doların görünümünü ABD'de devam eden siyasi kargaşanın Başkan Donald Trump'ın harcamaları artırma vaatleri ve vergi reform gündemine engel oluşturacağı kaygıları etkiliyor.Dün güne 3.53 civarında başlayan ve 3.5690'a kadar yükselen dolar/TL TRYTOM=D3 saat 1703'te 3.5531/3.5540 seviyesindeydi. Dolar/TL bu sabah saat 0838'de ise 3.5510/3.5537 seviyesinde.Sepet bazında TL aynı saatte 3.8448/3.8479, euro/TL ise 4.1386/4.1422 seviyesinde.

Dün piyasalar açısından olumlu bir gelişme ise kabine revizyonu sonrası başbakan yardımcıları arasındaki görev dağılımlarının netleşmesi oldu.Piyasalarca risk unsuru olarak görülen ekonomi yönetimindeki çok başlılık ve görüş ayrılıkları izlenimi, bankalar ve ekonominin koordinasyonunun Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e bağlanarak tek elde yürütülmesine karar verilmesi ile son buldu.Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.54, valörde son işlem yüzde 10.57 oldu.Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.46 valörde son işlem yüzde 11.45 oldu.