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Dolar fiyatları güne böyle başladı

Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel kur geriliyor, Hazine ihaleleri izlenecek; global borsalardaki satışın borsaya da yansıması bekleniyor

Dolar fiyatları güne böyle başladı

Küresel piyasalardaki iyimserliğe paralel kur geriliyor, Hazine ihaleleri izlenecek; global borsalardaki satışın borsaya da yansıması bekleniyor

18 Temmuz 2017 Salı 10:01
Dolar fiyatları güne böyle başladı
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ABD'de Cuma günü açıklanan zayıf veriler ve para politikasının hızla sıkılaştırılacağı ihtimalinin azalmasının ardından oluşan küresel iyimserliğe paralel dolar/TL'de düşüş eğilimi devam ederken, piyasalar bugün Hazine ihalelerini izleyecek.Global borsalara bakıldığında da, Asya borsaları bugün iki yılın en yüksek seviyelerden gerilerken, dolar ABD sağlık yasasının Kongre'den geçemeyeceğine yönelik şüpheleri artması ve Fed'in faiz artırımı konusunda daha temkinli olacağı beklentileriyle kayıplarını artırdı.TEB Yatırım'ın günlük değerlendirmesinde global piyasalardaki satışa paralel hisse senedi piyasasında negatif açılış beklendiği belirtildi.BIST-30 endeksinin Ağustos sonu vadeli kontratları XU030c1 ilk işlemlerde yüzde 0.15 ekside bulunuyor.Hazine bugün 2 Mart 2022 itfalı 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ve 10 yıllık gösterge tahvili yeniden, 7 Temmuz 2027 itfalı 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili ise ilk kez ihraç edecek.Son dönemde büyümeyi desteklemek için artan bütçe açığının finansmanı adına borçlanma rasyolarını artıran Hazine'nin borçlanma programı yakından izleniyor. Hedefin üzerinde borçlanmaların faizler üzerinde yıkarı yönlü baskı yaratabileceği belirtiliyor.Hazine Temmuz'da toplam 11.2 milyar TL iç borç servisine karşılık 12.6 milyar TL'si piyasalardan 15.1 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.Piyasalar yurtdışı gelişmelere paralel bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Perşembe günü yapılacak faiz toplantısının ardından yapacağı açıklamalar bekleniyor. Öte yandan Cuma günü açıklanması beklenen olası Fitch not değerlendirmesi de piyasalarca takip edilecek.Bir bankacı, "Dolar küresel piyasalarda değer kaybediyor. Fed'in faiz artırımları 2018 sonuna kadar dört defa olmayacak düşüncesinin yanı sıra Trump'ın sağlık reformuna dair endişelerle parite 1.15'in üzerinde seyrediyor. Buna paralel TL dahil EM para birimleri de değer kazanıyor" dedi.

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin yükseleceği beklentisiyle dolar/TL'yi bir haftada 3.50'li seviyelerden 3.65'e yaklaştıran satış baskısı önce geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (FED) Janet Yellen'ın açıklamaları, ardından da zayıf ABD verileriyle terse döndü.Dolar/TL'de TRYTOM=D3 düşüş eğilimi geçen hafta boyunca kuvvetlenirken; özellikle Cuma günü ABD enflasyon verisi sonrası düşüş eğilimini daha da belirginleşti.Dolar, Fed'in para politikasını hangi hızda sıkılaştıracağı konusundaki belirsizlik ve Başkan Donald Trump'ın seçim vaadi olan sağlık reformunu hayata geçiremeyeceği endişeleriyle başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında 10 ayın dip seviyesine indi.Dolar endeksi .DXY yüzde 0.4 düşüşle 94.75'e gerileyerek 10 ayın dip seviyesini gördü.Dün saat 1717'de 3.5380/3.5394 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.58'de 3.5221/3.5250 seviyesinde.Sepet bazında TL aynı saatte 3.7900/3.7927, euro/TL ise 4.0578/4.0609 seviyesindeydi.Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.64 valörde son işlemde yüzde 10.64 oldu.Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.40 valörde son işlemde yüzde 11.42 oldu.

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