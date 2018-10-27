Dolar, euro ve borsa ters köşe! Bu hafta sadece altın kazandırdı

HAFTALIK bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 6,13, dolar yüzde 0,18 ve euro yüzde 1,33 değer kaybetti, altın ise yüzde 0,04 değer kazandı.

BORSA DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 97.406,25 puanı, en düşük ise 90.541,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,13 azalışla 90.541,53 puandan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI ARTTI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,04 artışla 223,30 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yatay seyirle 1.491,00 lira oldu. Geçen hafta 364,00 lira olan çeyrek altının alış fiyatı da değişim göstermedi.

DOLAR VE EURO DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 azalarak 5,6350 liraya, euro da yüzde 1,33'lük kayıpla 6,4030 liraya düştü.

BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,29 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,87 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.