Dolar en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar/TL bu akşam uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor