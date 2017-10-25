Dolar en yüksek seviyesine ulaştı

DÜN genelde 3.69-3.72 TL bandından dalgalanan dolar, akşam saatlerinde ABD'de açıklanan imalat PMI verisinin doları küresel bazda olumlu etkilemesi ile yükselişe geçti. Dolar fiyatları 25 Ekim akşam saatlerinde 3.80'e kadar yükselere Ekim ayı rekorunu kırdı. Euro da aynı şekilde yükselerek, 4,47 seviyesinde işlem görüyor.
Bu hafta gözler Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında olacak. Anketlere göre, faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
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