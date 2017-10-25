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Dolar en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar/TL bu akşam uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor

Dolar en yüksek seviyesine ulaştı

Dolar/TL bu akşam uluslararası piyasalarda 9 Ekim'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Dolarda küresel bazda güçlü seyir, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik riskler Türk Lirası'nı baskı altında tutmaya devam ediyor

25 Ekim 2017 Çarşamba 21:15
Dolar en yüksek seviyesine ulaştı
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DÜN genelde 3.69-3.72 TL bandından dalgalanan dolar, akşam saatlerinde ABD'de açıklanan imalat PMI verisinin doları küresel bazda olumlu etkilemesi ile yükselişe geçti. Dolar fiyatları 25 Ekim akşam saatlerinde 3.80'e kadar yükselere Ekim ayı rekorunu kırdı. Euro da aynı şekilde yükselerek, 4,47 seviyesinde işlem görüyor.

Bu hafta gözler Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararında olacak. Anketlere göre, faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Dolar/TLJeopolitikUluslararasıDolar
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