Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte kurda son durum

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günkü mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de düşüş sürüyor. Dün akşam saatlerinde sert bir düşüş yaşayan ve 5,67 TL'ye inen Dolar/TL yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah da 5,67 TL seviyesinden işlem görüyor. Euro yeni güne, 6,57'den başladı.

DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Dün dar bantta yatay bir seyir izleyen Dolar akşam saatlerinde 5,67 TL'ye kadar inmişti. Dolar yeni güne 5,67 TL seviyesinden başladı. Düşüşünü sürdüren euro yeni güne, 6,57'den başladı.

PAZARTESİ GÜNÜ 5,75'E İNMİŞTİ

Pazartesi günü 5,75 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL dün son dönemdeki volatilite de dikkate alındığında 5,76 ile 5,80 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü.

PPK ÖNEMLİ BİR EŞİK

Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.