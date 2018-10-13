Dolar dalgalı seyir! İşte dolar fiyatlarındaki son durum

Dolar kuru gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor. Dolar kurundaki son durum vatandaş tarafından merak ediliyor. Dövizlerdeki gelişmeler piyasadaki birçok ürünün fiyatını etkilediği için dolar kurunun hareketini araştıran vatandaşlar için dolardaki son durum haberimizde

Dolar dalgalı seyir! İşte dolar fiyatlarındaki son durum
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DOLAR birkaç gündür yaşanan gelişmelerle beraber dalgalı bir seyir izleyerek düşüşe geçti. Düşüşe geçen dolar, dolar ne kadar oldu sorusunun sorulmasına neden oldu. Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapanmasının ardından 5.90’ın altına indi. İşte dolar fiyatlarındaki son durum…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Böylece Brunson etkisi hafta başından bu yana Türk Lirası’nda 25 kuruşluk bir düşüş olarak yorumlandı. Ardından tahliye haberinin gelmesiyle dolar/TL 5.93-5.95 bandında işlem görmeye devam etti. Hafta başında 6.20 olan dolar/TL dün Brunson’ın davası sürerken 5.84’e kadar inmişti.

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