Dolar bugün ne kadar oldu?

KÜRESEL ekonomik büyümenin yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar ABD’deki borçlanma maliyetlerinin bundan sonraki seyri hakkında ipuçlarını görmek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklanmıştı. Fed kararı öncesi 5.48 seviyelerine dayanan dolar/TL kararın açıklanmasının ardından 5.42 seviyesine kadar geriledi.

Fed, gösterge faizi sabit tuttuğu FOMC toplantısında, bu yıl başka faiz artırımı yapmayabileceğinin sinyalini verdi. Mayıs ayından itibaren 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültme operasyonunu yavaşlatmaya başlayacak olan Fed, Hazine kağıtlarında azaltımı Eylül ayında sona erdirecek.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.42 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.20 civarında seyrediyor.