Dolar bugün ne kadar? İşte fiyatı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'yi füze ile vuracağını ima etmesi ardından sıcak çatışma riskinin tırmanmasını engelleyen açıklamaların yanı sıra TCMB'nin faiz artırımı yapabileceğine yönelik artan beklentilerle dolar/TL gerilerken, kur 4.10 seviyesinin altına kadar geriledi.

Bankacılar ABD'nin Suriye'ye yakında askeri eylem olasılığını azaltan açıklamaların yanı sıra Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından piyasada faiz artırım beklentilerinin oluştuğunu, bu sayede önceki gün 4.19'u aşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL'de bir toparlanma görüldüğünü belirtiyor.

Önceki gün tarihi zirve olan 4.1944'e kadar yükselen ve dün sabah 4.1555/4.1560 seviyesinde olan dolar/TL gün boyunca aşağı hareket etti. Dolar/TL 4.0870'e kadar geriledikten sonra kapanışta 4.10 TL sınırına yaklaştı.

HAFİF YÜKSELİŞ VAR

Bugüne bakıldığında ise dolarda hafif bir yükseliş görülüyor. Saat 07.47 itibariyle dolar 4.1140, euro ise 5.0730 TL'den el değiştirdi. Piyasada gün boyunca Suriye'ye ilişkin gelişmeler içerideki açıklamalar takip edilmeye devam edilecek.