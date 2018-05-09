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Dolar bugün ne kadar? İşte doların fiyatı...

ABD Başkanı Trump'ın "İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyoruz" açıklaması dolara global piyasalarda değer kazandırırken, bu durumdan TL de etkilendi. Dolar içeride 4.35 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar bugün ne kadar? İşte doların fiyatı...

ABD Başkanı Trump'ın "İran'la nükleer anlaşmadan çekiliyoruz" açıklaması dolara global piyasalarda değer kazandırırken, bu durumdan TL de etkilendi. Dolar içeride 4.35 seviyesine kadar yükseldi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:30
Dolar bugün ne kadar? İşte doların fiyatı...
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DÜN akşam 4.30 lira seviyelerinden kapanış yapan dolar, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından yükselişe geçti. Dün gece uluslararası piyasalarda 4.35'e kadar yükselen dolar daha sonra 4.33'lü seviyelerde dengelendi.

Dolar/TL sabah saatlerinde 4.33 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.13'ten işlemde.

Dolardaki yükselişte Trump'ın İran kararının yanı sıra ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksindeki hareketlilik de etkili oluyor.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

TL son dönemde S&P'nin kredi notu düşüşü ve enflasyon endişeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. Bankacılar TL'deki değer kaybına neden olarak dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, 10 yıllık ABD faizinin yüzde 3'e yükselmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikalar, son öncü verilerin ekonomideki beklenen bir ivme kaybının başlangıcına işaret etmesini, yüksek enflasyon ve yüksek cari açığı gösteriyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Trumpİranla Nükleer Anlaşmadan çekiliyoruz Açıklaması
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