Dolar bugün ne kadar?

DOLAR ve euroda hafta başından bu yaşanan yaşanan çok sert hareket, dün Trump'ın Rusya'ya yönelik 'füzelerimiz hazır' açıkmalasıyla zirve yapmış ve dolar 4.20 TL sınırına kadar yükselmişti.
Dolar ve euro Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları ile gün sonuna doğru gerilemişti.
Bugüne bakıldığında günün biraz sakin başladığı görülüyor. Dolar ilk işlemleri 4.13-4.14 aralığında geçerken, euro ise 5.1160 TL oldu.
Döviz piyasasında gün boyunca ABD ve Rusya'nın Suriye üzerindeki restleşmesi ve buna yönelik haberler ilk gündem maddesi olarak izlenmeye devam edilecek.
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