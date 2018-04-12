Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı...
Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Dolar bugün ne kadar?

Dün hareketli bir günün yaşandığı döviz piyasasında bu sabah sakin bir seyir izleniyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 4.13-4.14 TL aralığında.

Dolar bugün ne kadar?

Dün hareketli bir günün yaşandığı döviz piyasasında bu sabah sakin bir seyir izleniyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 4.13-4.14 TL aralığında.

12 Nisan 2018 Perşembe 08:23
Dolar bugün ne kadar?
banner404


DOLAR ve euroda hafta başından bu yaşanan yaşanan çok sert hareket, dün Trump'ın Rusya'ya yönelik 'füzelerimiz hazır' açıkmalasıyla zirve yapmış ve dolar 4.20 TL sınırına kadar yükselmişti.

Dolar ve euro Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları ile gün sonuna doğru gerilemişti.

Bugüne bakıldığında günün biraz sakin başladığı görülüyor. Dolar ilk işlemleri 4.13-4.14 aralığında geçerken, euro ise 5.1160 TL oldu.

Döviz piyasasında gün boyunca ABD ve Rusya'nın Suriye üzerindeki restleşmesi ve buna yönelik haberler ilk gündem maddesi olarak izlenmeye devam edilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Döviz PiyasasıDolar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları ne kadar oldu!
Altın fiyatları ne kadar oldu!
Emekli zammına son 3 adım kaldı
Emekli zammına son 3 adım kaldı
9 bin yırtıcı böcek doğada
9 bin yırtıcı böcek doğada

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim