Dolar bugün ne kadar?

DÜN yurt içi veri gündeminin zayıf olduğu, küresel piyasaların da sakin bir seyir izlediği günde Hazine ihaleleri takip edildi. Hazine ihalelerinde getiriler ve borçlanma piyasa öngörülerine paralel gerçekleşti ve ikincil piyasada belirgin etki gözlenmedi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Her ne kadar TL’de dün negatif ayrışma belirgin rakamlara ulaşmasa da, son bir aylık döneme bakıldığında ayrışmayı belirgin olarak görmek mümkün. Bu gelişmede TCMB’den beklenen faiz indirim trendinden ABD ile ilişkilere yönelik endişelere kadar pek çok etkenden söz edebiliriz” dedi ve ekledi:

“Hazine ihalelerine baktığımızda ise beklentilere paralel bir sonuç görüyoruz. Hem borçlanma miktarı, hem de faizler olarak. Yarın için ABD Merkez Bankası faiz kararı önemli. Küresel piyasalara da yön verebilecek bu karar son dönemde dar bir bantta sıkışan TL’de de yön belirleyici olacaktır.”

Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL’de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurt dışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.

Kur şu dakikalarda 5.47 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 6.21 civarında seyrediyor.