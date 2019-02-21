Dolar bugün ne kadar? 21 Şubat euro ve dolar fiyatı

GÜNEY Afrika'nın ülkenin en büyük elektrik üreticisi olan Eskom'a kaynak sağlayacağını açıklaması sonrası rand'da gözlenen sert değer kaybının TL'ye de yansımasıyla dün dolar/TL 5.33 seviyesini test etmiş, ancak kalıcı olmamıştı.

Güney Afrika’nın ulusal bütçesinde ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom’a önümüzdeki üç yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacağı, ancak Eskom’un talep ettiği şekilde 100 milyar rand borcu üstlenmeyeceği belirtilmişti. Rand bütçenin açıklanmasının ardından dolar karşısında yüzde 1.5 değer kaybetti.

Dolar/TL’nin hızlı yükselişinde randdaki hareketin etkili olduğunu söyleyen bir bankacı, “Randdaki sert değer kaybı sonrası korelasyonu nedeniyle TL’de de hızlı hareket gördük ancak kur tekrar geri geldi. Dolar/TL bir süredir 5.20-5.35 bandına sıkışmış durumda, piyasa da buna alıştı. Küresel bazda olumsuz gelişme olmazsa kur bu bant aralığında kalmaya devam eder” dedi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.32 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.04 civarında seyrediyor.