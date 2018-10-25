Dolar bugün ne durumda? Dolarda son durum...

BU hafta küresel hisse piyasaları üzerinde ABD’li şirketlerin kârları, İtalya’nın kamu maliyesi, ABD’nin Çin ile yaşadığı ticaret gerilimi ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıların artması etkili oldu.

TCMB FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Öte yandan bankacılar bu haftanın en önemli gelişmesinin ise TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtiyor. Reuters’ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB’nin 25 Ekim’de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL’deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bankacılar piyasalarda bir faiz artışı fiyatlanmadığı için beklentilerin aksine bir adımın ya da kuvvetli mesajların TL’de değer kazancı yönünde sert hareketleri beraberinde getirebileceğini de belirtiyorlar.

Geçen hafta 100 baz puanın üzerinde gerileyen ve yüzde 18’in altını test eden gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi yüzde 19.91’e kadar yükselmişti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.71 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.53 civarında seyrediyor.