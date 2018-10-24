Dolar bugün kaç lira? İşte dolarda son durum

Türkiye-ABD ilişkilerinde ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ülkesine dönmesi sonrası yaşanan iyimserlikle dolar/TL geçtiğimiz hafta 5.52 seviyelerine kadar gerilemişti. Dün yaşanan ittifak tartışmaları dolarda hareketlenmeye neden oldu. Dolar/TL bu sabah 5.75 seviyelerinde güne başladı

Dolar bugün kaç lira? İşte dolarda son durum
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GEÇEN hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma günü negatif ayrışmayla değer kaybetmişti.

İTTİFAK AÇIKLAMASI YÜKSELTTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında yaptığı ittifak açıklamaları sonrası dolar/TL yükselerek 5.86 seviyesinin üzerine çıktı. Kur daha sonra 5.80 seviyesinin altına geriledi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.75 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.60 civarında seyrediyor.

TCMB'NİN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB'nin Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve  bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması  bekleniyor.

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