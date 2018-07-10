Dolar bugün kaç lira?

DÜN haziran ayı enflasyonunun beklentilerin oldukça üzerinde gelmesiyle ilk tepki olarak 4.62'den 4.68'e yükselen dolar/TL daha sonra da gün boyu 4.67 seviyelerinde seyretti.

Kur bugün erken saatlerde 4.67-4.68 bandında hareket etmesi sonrasında yükselişini hızlandırarak 4.70 seviyesini aştı. Dün yüzde 1'in üzerinde artışla 5.44'e yükselen euro da bugün 5.49'u aştı.

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık % 2.61, yıllık % 15.39 ile beklentilerin çok üzerinde arttı. Yıllık artış 2003 bazlı tüketici fiyatları endeksinin en yüksek seviyesi olarak kayda geçti. Uzmanlar enflasyonun 15 yılın zirvesine çıkmasında Lira'nın değer kaybının etkili olduğunu vurguluyor.