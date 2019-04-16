Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL güne 5.80 seviyesinde başladı.

Dolar bugün kaç lira?
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İSTANBUL'DA seçim sonuçlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken Türkiye-ABD ilişkileri de piyasalar tarafından izleniyor.
Dolar/TL geçen hafta cuma günü benzer para birimlerinden negatif ayrışarak 5.82'yi aşmış, günü 5.75'in hemen üzerinde tamamlamıştı.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5.85'in direnç, 5.70'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Kur şu dakikalarda 5.80 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.57 civarında seyrediyor.

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