Dolar bugün kaç lira? (7 Şubat 2019)

MERKEZ Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışında acele etmeyeceği açıklamalarıyla dolar/TL, geçen hafta 5.35'li seviyelerden 5.20'nin altına kadar gerilemişti.

Piyasada Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit de yakından takip ediliyor. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dolarda bir iki gündür değerlenme eğilimi yaşanıyor. Henüz büyük bir boyutta olmasa da bu değerlenme gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor. TL’nin benzer para birimlerine göre bir miktar pozitif ayrıştığını görüyoruz. TL’de değer kaybı yüzde 0.4 civarında seyrederken diğer para birimlerinde yüzde 1’i aşan kayıplar mevcut” dedi.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.22 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.93 civarında seyrediyor.