Dolar bugün kaç lira?

BEKLENTİLERİN altında artış gösteren enflasyon ardından piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken TCMB’nin “enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

17 kurumun katılımı ile gerçekleştirilen ankete göre TCMB’nin faiz indirimlerine haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleniyor.

Enflasyon verisi sonrası haziran ayına yönelik ilk faiz indirimi beklentileri henüz değişmedi ancak TCMB’nin “veri odaklı” politika söylemi ile birlikte ilk faiz indirimi tahminlerini erkene çekmek açısından enflasyon verileri önümüzdeki dönemde daha da yakından takip ediliyor olacak.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.38 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.08 civarında seyrediyor.