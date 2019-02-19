Dolar bugün kaç lira?

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hafta sonunda zorunlu karşılıkları düşürmesinin ardından TL haftanın ilk işlem gününde benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Analistler TCMB'nin geçen hafta zaten bu adımın sinyalini verdiğini hatırlatırken, para politikası duruşunda henüz bir gevşeme olarak algılanmadığını bu nedenle de kurda sert bir tepki gözlenmediğini belirtiyor. Analistlere göre bu adımların devamının gelmesi ise önümüzdeki dönemde sıkı duruş adına endişe yaratabilir.

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmıştı. Bankacılar TCMB’nin ZK indiriminin bankacılık sistemine yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altın serbest bırakacağını hesaplıyor.

TCMB’nin likidite politikalarında aktif olarak kullandığı araçlardan biri olan zorunlu karşılık oranların düşürülmesi bankacılık sektörüne kalıcı likidite sağlarken, yükseltilmesi ise likiditenin piyasadan çekilmesine neden oluyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.30 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.99 civarında seyrediyor.