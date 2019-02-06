Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL yeni güne 5.20 seviyesinde başladı.

Dolar bugün kaç lira?
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı duruş söylemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışında acele etmeyeceği açıklamasının desteğiyle gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 5.20 seviyesinde başladı.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın geçen hafta yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonda “ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek” mesajını vermesi piyasada TCMB’nin Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde faiz oranlarını düşürebileceği yönündeki tedirginliği ortadan kaldırmıştı. Böylece dolar/TL geçen hafta 5.35’li seviyelerden iki ayın en düşüğü olan 5.16’ya kadar gerilemişti.
Kur şu dakikalarda 5.20 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.93 civarında seyrediyor.

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