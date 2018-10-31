Dolar bugün kaç lira? 31 Ekim dolarda son durum

Dolar/TL'de sert düşüş sürüyor. Kur 5.46 seviyesini gördü.

Dolar bugün kaç lira? 31 Ekim dolarda son durum
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DOLAR/TL, geçen haftaki iyimser seyrine devam ederek 5.46 seviyesini test etti ve son dönemdeki en düşük seviyesini gördü. TL bir ara kazancını yüzde 2'nin üzerine çıkararak gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında en iyi performansı sergiledi.

ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle dolar/TL önceki hafta 5.52'li seviyelere kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesini kıramamıştı. Geçen hafta ise Cumhur ittifakına ilişkin gelişmeler ve küresel riskten kaçışla kur 5.87'li seviyelere kadar yükselmiş ancak kalıcı olamamıştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.47 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.21 civarında seyrediyor.

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