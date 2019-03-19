Dolar bugün kaç lira? 19 Mart euro ve dolarda son durum

YAKLAŞAN seçimler öncesi dolar/TL’de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi bekleniyor. Yurt dışında ise bu hafta ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları izlenecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısında para politikasını gevşetme yanlısı bir yaklaşım ortaya koyacağı ve önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapılabileceğine yönelik artan beklentilerle ABD 10 yıllık tahvil faizleri 10 haftanın en düşük seviyelerine inerken, dolar endeksi geriledi.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.46 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.20 civarında seyrediyor.