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Dolar, altın, euro yükseldi! Borsa rekor üstüne rekor kırdı

ABD ekonomisinde gelişmelerle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 lira düzeyinde başladıktan sonra yükselerek 3.83 lirayı gördü. Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken, Borsa İstanbul Endeksi tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı

Dolar, altın, euro yükseldi! Borsa rekor üstüne rekor kırdı

ABD ekonomisinde gelişmelerle küresel piyasalarda yükselen dolar yeni güne 3.80 lira düzeyinde başladıktan sonra yükselerek 3.83 lirayı gördü. Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken, Borsa İstanbul Endeksi tüm zamanların en yüksek düzeyinden kapandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:46
Dolar, altın, euro yükseldi! Borsa rekor üstüne rekor kırdı
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün TSİ 21:00’de açıklanacak faiz kararına odaklanan piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın yarın açıklaması beklenen yeni Fed başkanının kim olacağı konusuna ilişkin haberler de izleniyor. Piyasalarda, faizlerde bir değişiklik yapması beklenmeyen Fed’in bugünkü açıklamasında "geleceğe ilişkin ipuçları" aranacak.

Yeni güne 3.80 lira dolayında başladıktan sonrada 3.8327 liraya kadar yükselen dolar kapanışa doğru 3.81 - 3.82 aralığına, 4.4546 liraya kadar yükselen euro da 4.44 - 4.45 aralığına çekildi.

Güne yüzde 0.34 artışla 110 bin 513 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi, günü yüzde 2.62 artışla 118 bin 24 ile tüm zamanların rekor düzeyinden kapandı. İki yıllık gösterge tahvilin faizi de dünkü yüzde 12.80 düzeyinden bugünkü kapanışta yüzde 12.82’ye yükseldi.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

İş Yatırımın, Borsa İstanbul'a nur yağıyor başlıklı günlük piyasa bülteninde, Dünya borsalarındaki yükseliş hız keserek de olsa devam ediyor denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

Küresel büyümeyi arkasına alan MSCI dünya endeksi yeni zirveler yapıyor.

Gelişmiş ülke faizlerindeki yükseliş ve jeopolitik riskler tahvil ve döviz piyasalarını etkiliyor. Ancak hisse senetleri kendi liginde top koşturmaya devam ediyor.

ABD borsaları ve Asya borsaları Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor. Gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 37 iskontomuz ve güçlü şirket karları borsadaki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

Ancak son iki günkü yükseliş sonrasında 110 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul tehlikeli bir dönemece geldi. Bu seviyenin aşılması için piyasaların Başbakan Yıldırımın ABD seyahati sonrası vize krizinin çözüleceğini satın alması gerekiyor.

ALTINDA DA TARİHİ REKOR

Altının gram fiyatı 157,5 lira ile rekor kırmasının ardından 157 lira seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak dolar/TL'nin 3,8288'e kadar çıkması ve altının ons fiyatının da yükseliş eğiliminde hareket etmesi gram altına rekor getirdi.

Altının gram fiyatı 157,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 157 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını da 1.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.280 doların üzerini test etmesinin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazanarak 1.278 dolar seviyesinde dengelendi. Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, (TCMB) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından dolar kurundaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirterek, yatırımcıların bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bekleyeceğini bildirdi.

Altının gram fiyatında 157,5 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerle dolar kuruna bağlı dalgalanmanın devam edebileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
DolarAltınEuroABD Ekonomisi
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