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Dolar'a ABD ateşi... Ne kadar oldu?

Dolar fiyatları, bankalararası piyasada son işlemlerde 3.7797 seviyesinden işlem görürken, ABD’den gelen haberle uluslararası piyasalarda yükselişe geçti

Dolar'a ABD ateşi... Ne kadar oldu?

Dolar fiyatları, bankalararası piyasada son işlemlerde 3.7797 seviyesinden işlem görürken, ABD’den gelen haberle uluslararası piyasalarda yükselişe geçti

26 Ekim 2017 Perşembe 19:48
Dolar'a ABD ateşi... Ne kadar oldu?
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MERKEZ Bankası’nın faiz kararı öncesi 3.7751 seviyesindeyken, karar sonrası 3.7857 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesiyle yükselişini hızlandırdı. Dolar kuru uluslararası piyasalarda en yüksek 3.8323 seviyesini görürken, saat 19.30 itibarıyla 3.8322 seviyesinde işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
DolarABD
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