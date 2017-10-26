Dolar'a ABD ateşi... Ne kadar oldu?

MERKEZ Bankası’nın faiz kararı öncesi 3.7751 seviyesindeyken, karar sonrası 3.7857 seviyesine kadar yükselen dolar /TL, ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın vergi reformunu kolaylaştıracak bütçe tasarısının kabul edilmesiyle yükselişini hızlandırdı. Dolar kuru uluslararası piyasalarda en yüksek 3.8323 seviyesini görürken, saat 19.30 itibarıyla 3.8322 seviyesinde işlem gördü.

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