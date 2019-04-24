Dolar 5.88'in üzerinde

ABD ile ilişkilere yönelik kaygılar, seçim belirsizliği, petrol fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası rezervlerindeki azalış nedeniyle bir süredir satış baskısı altında kalan TL'de kötü gidiş doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle hızlandı.

Geçen Perşembe'den bu yana 5.85 üstünü test eden dolar/TL, dolar endeksinin 22 ayın zirvelerine yükselmesinin etkisiyle, gün içinde 5.8833'e kadar tırmandı.

Dolar, ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini azaltan ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında dün 97.777 ile 22 ayın zirvesine yükseldikten sonra bugün 97.689'da.

TL üzerinde bir başka baskı unsuru Brent petrol fiyatı da, İran muafiyetlerinin kaldırılması sonrası arz endişelerini gidermeye yönelik açıklamalara rağmen 74.38 dolarda.

Başta ABD ile S-400 gerginliği ve İstanbul seçimlerine yönelik belirsizlik nedeniyle TL'de negatif fiyatlamanın sürmesini bekleyen uzmanlar, kurda 5.87-5.90 aralığının önemli direnç olduğunu belirttiler.

Yukarı ataklarda TL'de kaybın hızlanabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, yarınki TCMB toplantısı sonrası yapılacak açıklamanın izlendiğini ifade ettiler.