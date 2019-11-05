Dolar 5.73 liradan güne başladı

DÜN gün içerisinde 5.68'lere kadar çekilen dolar/TL kuru, akşam saatlerinde ABD borsalarının açılmasıyla yukarı yönlü hareketlenmeye başladı. Kurdaki yükseliş, Avrupa borsalarının kapanışıyla birlikte 5.74'ün üzerine kadar ulaştı. Sonrasında gece boyu sakin bir seyir izleyen dolar, bu sabah saatlerinde de 5.73-5.74 seviyelerini koruyor. Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL kuru 5.7360 seviyelerinde; euro/TL ise 6.3880'den işlem görüyor.