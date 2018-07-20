Dolar 4.80 liranın altına indi

Fitch'in Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu indirimine önceden fiyatlanmış olması nedeniyle sınırlı yukarı tepki veren ve yeni haftaya sakin başlayan dolar/TL dün 4.85 civarında hareket devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından piyasanın kapanışına doğru sınırlı geriledi.

Piyasalar ABD'de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için Powell'ın ilk kongre konuşmasını bekliyorlardı.

Powell, ABD ekonomisinde istihdamın güçlü olduğu, enflasyonun ise merkez bankasının yüzde 2 olan hedefine yakın seyrettiği "birkaç yıllık" bir döneme girilmek üzere olduğunu söyledi.

Powell "Fed şu anda bundan sonrası için en iyi seçeneğin politika faizini kademeli olarak artırmayı sürdürmek olduğuna inanıyor" diyerek faiz artırımlarının ekonomideki güçlenmeye ayak uyduracak hızda olası gerektiğini, ancak büyümeyi yavaşlatacak kadar da çabuk olmaması gerektiğini ifade etti.

Önceki gün ve dün ağırlıklı 4.84-4.85 civarında hareket eden dolar/TL , saat 17.30 itibarıyla 4.81 TL seviyesine geriledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Son bir aya baktığımızda negatif ayrışması belirginleşen TL'de en küçük bir iyimserliğin bu negatif ayrışma nedeniyle kuvvetli yansıdığını görüyoruz. Bugüne özel bir haber olmamakla birlikte TL'de iyimser bir seyir görüyoruz. Buradan aşağıya hareketin hız kazanma ihtimali olması nedeniyle 4.80 seviyesinin altı yakından izlenmeli. Yukarıda ise 4.88 ve 4.93 seviyeleri izlenmeli aynı şekilde buradan yukarı hareketler de yükseliş hızlanabilir" dedi.

4.80'İN ALTINA İNDİ

Bugüne bakıldığında ise piyasanın güne dünkü kapanış seviyelerinden başlangıç yaptığı görüldü. Dolar saat 07.10 itibariyle 4.8030 TL olurken, euro 5.5960 TL'den el değiştirdi.

Daha sonrasında gelen satış dalgası doları 4.80 liranın altına çekti. Dolar saat 10.15 itibari ile 4.7920 TL'ye kadar indi.