Dolar 4 lira rekorunu kırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ve Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.
Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.
Euro'da da ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri görülürken Euro, uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4,91 bandından işlem görüyor.
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