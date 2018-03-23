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Dolar 4 lira rekorunu kırdı

Uluslararası piyasalarda Dolar ve Euro'da gece saatlerinde hareketlenmeler yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerek rekor kırdı

Dolar 4 lira rekorunu kırdı

Uluslararası piyasalarda Dolar ve Euro'da gece saatlerinde hareketlenmeler yaşandı. Dolar 4 lira bandını geçerek rekor kırdı

23 Mart 2018 Cuma 08:21
Dolar 4 lira rekorunu kırdı
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ve Standard & Poor's'un (S&P), ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl toplam 4 faiz artışı yapmasını beklediklerini açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda hareketlenmeler yaşandı.

Dolar 4,036 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar rekorun ardından tekrar 4 lira bandının aşağısına indi.

Euro'da da ani bir yükselişle 3,95 seviyeleri görülürken Euro, uluslararası piyasalarda 2.22 itibariyle 4,91 bandından işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DolarRekorEuro
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