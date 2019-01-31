Dolar 2 ayın en düşük seviyesinde

DÜN TCMB'nin enflasyon raporu öncesi 5.31'li seviyelerde işlem gören, 'sıkı duruş' söylemi sonrası 5.26'lı seviyelere kadar gerileyen dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28 civarındaydı. Kur, Fed sonrası akşam saatlerinde ise 5.21'e kadar geriledi. Bugüne 5.23 civarında başlayan dolar/TL en düşük 5.1970'i gördü. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü. Euro/TL yüzde 0.45 düşüşle 5.9800 seviyesinden işlem görüyor. Dünya gazetesinin aktardığına göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sürekli müzayede işlemlerine verilen araya yüzde 1.30 primle 105.542 puandan girdi.