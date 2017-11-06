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Dolandırıcıların yeni oyunu: Sakın kanmayın

GSM abonelikleri başta olmak üzere borçlarını zamanında ödeyemeyip haklarında icra takibi başlatılan tüketicileri uyaran Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci vatandaşı uyardı

Dolandırıcıların yeni oyunu: Sakın kanmayın

GSM abonelikleri başta olmak üzere borçlarını zamanında ödeyemeyip haklarında icra takibi başlatılan tüketicileri uyaran Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci vatandaşı uyardı

06 Kasım 2017 Pazartesi 21:49
Dolandırıcıların yeni oyunu: Sakın kanmayın
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BAKAN Tüfenkci, özellikle danışmanlık firması adı altında bazı firmaların/kişilerin sosyal mecra, kartvizit, internet gibi muhtelif mecralar aracılığıyla yaptıkları reklamlar sonucunda "Borcunuzu sildiriyoruz" gibi aldatıcı vaatlerde bulunarak tüketiciler üzerinden haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.
DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN’
Bu kapsamda yapılan reklamlarda "İcralık olanların icralarını ve avukatlık masraflarını hiçbir ücret almadan sildiriyoruz" ve "…gibi şirketlerde icralık olmuş kişilerin faiz ve avukatlık ücretlerini sildiriyoruz… Herhangi bir ücret talebimiz yoktur" deniliyor. Bakan Tüfenkci, bu gibi tüketicileri yanıltıcı ve gerçekçiliği olmayan ifadelerin yer aldığına dikkat çekerek "Hukuken herhangi bir yetkinliği ve yetkisi olmayan Danışmanlık Şirketleri adı altında işlem gerçekleştiren şahısların/firmaların reklamlarına ve vaatlerine tüketicilerimizin itibar etmemesi, bu firmaların, 'avukat ile çalışıyoruz' beyanlarına şüphe ile yaklaşılması gerekiyor" dedi.
Bakan Tüfenkci, Avukatlık Kanunu'nun "Reklam yasağı" başlıklı 55' inci maddesinde yer alan; "Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır" hükmünü anımsattı. Tüfenkci, kanun gereği meslek kurallarına uyan avukatların bu tür bir davranış içinde bulunamayacağını vurguladı.
‘HEM BAROYA HEM REKLAM KURULUNA ŞİKAYET EDİN’
Tüketicilerin bu tür aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ilgili Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'na başvurabileceklerini ifade eden Tüfenkci, tüketicilerin reklam yasağına uymayan avukatları da bulundukları yerdeki baroya veya Reklam Kuruluna bildirebileceklerini söyledi.
 

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GsmGümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciDolandırıcılar
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