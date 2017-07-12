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Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Şirketler büyük tehlikede

Hackerlar, Mısırlı bir firmaya mal satan Kayserili şirketin mail adresini hackleyerek, Mısırlı firmaya kendi hesap numaralarını göndererek yatırılan parayı aldı

Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Şirketler büyük tehlikede

Hackerlar, Mısırlı bir firmaya mal satan Kayserili şirketin mail adresini hackleyerek, Mısırlı firmaya kendi hesap numaralarını göndererek yatırılan parayı aldı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:41
Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Şirketler büyük tehlikede
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KAYSERİ'DE yaylı çelik tel üreten bir şirket, müşterileri arasında yer alan Mısırlı firmaya talep ettiği ürünler için faturaları hazırladı. Mısırlı Golden Foam Co. ileBunlar da e-posta fareleri
uzun bir süredir çalışan Kayserili firma, daha önce olduğu gibi faturayı Mısır firmasının e-posta adresine gönderdi. Faturada ödemenin yapılacağı bankanın adı ve hesap numarası da yer alıyordu. İki ayrı fatura Golden Foam ve grup şirketi Mohamed Mostafa Ali Morsy Co. şirketine gönderildi. Bu elektronik mesaj 18 Ağustos 2014 günü saat 14:23'te gönderildi. Ancak aynı gün saat 19:25'de Mısırlı firmaya ikinci bir e-posta daha gitti.

HESAP NUMARASI DEĞİŞTİRİLDİ

Gerçek, yürütülen soruşturma sonrası ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Kayserili firmanın e-posta hesabını ele geçiren kişiler öncelikle gönderilen maillere ulaştı. Kısa bir araştırma sonrası Mısırlı firmaya gönderilen faturalar ele geçirildi. Bu kişiler başlangıçta gönderilen faturalarda değişiklik yaptı. Kayserili şirketin banka hesap numarası bilgisi silinerek kendilerine ait İstanbul Fatih'deki bir bankanın hesap numarası yazıldı.

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