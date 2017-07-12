Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Şirketler büyük tehlikede

KAYSERİ'DE yaylı çelik tel üreten bir şirket, müşterileri arasında yer alan Mısırlı firmaya talep ettiği ürünler için faturaları hazırladı. Mısırlı Golden Foam Co. ileBunlar da e-posta fareleri
uzun bir süredir çalışan Kayserili firma, daha önce olduğu gibi faturayı Mısır firmasının e-posta adresine gönderdi. Faturada ödemenin yapılacağı bankanın adı ve hesap numarası da yer alıyordu. İki ayrı fatura Golden Foam ve grup şirketi Mohamed Mostafa Ali Morsy Co. şirketine gönderildi. Bu elektronik mesaj 18 Ağustos 2014 günü saat 14:23'te gönderildi. Ancak aynı gün saat 19:25'de Mısırlı firmaya ikinci bir e-posta daha gitti.
HESAP NUMARASI DEĞİŞTİRİLDİ
Gerçek, yürütülen soruşturma sonrası ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre, Kayserili firmanın e-posta hesabını ele geçiren kişiler öncelikle gönderilen maillere ulaştı. Kısa bir araştırma sonrası Mısırlı firmaya gönderilen faturalar ele geçirildi. Bu kişiler başlangıçta gönderilen faturalarda değişiklik yaptı. Kayserili şirketin banka hesap numarası bilgisi silinerek kendilerine ait İstanbul Fatih'deki bir bankanın hesap numarası yazıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.