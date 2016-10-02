Doktorlara kötü haber

SAĞLIK Bakanlığı, stratejik personel tanımını değiştirdi. Hekimler de stratejik personel kapsamına alındı. Eşi özel sektörde çalışan stratejik personel tayin talep edemeyecek. Bakanlık stratejik personelin tanımını değiştirerek, doktorlarla birlikte uzman hekim, diş hekimleri ve eczacıları da aynı kategoriye aldı. Yeni düzenleme ile eşi özel sektörde çalışan stratejik personel eş tayin talebinde bulunamayacak.

DİŞ HEKİMİ VE ECZACI DA EKLENDİ

Sağlık Bakanlığı, 'Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre stratejik personel tanımı değiştirildi. Önceki yönetmelikte, sadece doktorları kapsayan stratejik personel tanımına, uzman hekimler, diş hekimleri ve eczacılar da eklendi.

EŞ DURUMU TAYİNİNE KISITLAMA

Düzenlemeyle stratejik personel için eş durumu tayinine de kısıtlama getirildi. Buna göre, devlet memurları kanununda eşi özel sektörde çalışanların eş durumu tayin talebi, stratejik personel olarak tanımlanan doktor, diş hekimi ve eczacılar için geçerli olmayacak. Stratejik personel olarak çalışan ve eşi özel sektörde görev yapanlar, eş durumu tayin talebinde bulunamayacak.

EĞİTİM ŞARTI EN AZ 4 YIL OLDU

Yönetmelik değişikliği ile eğitim mazeretiyle il içi atamalarda en az 2 yıllık okul şartı 4 yıllık olarak güncellendi. Buna göre, sağlık personeli sağlık ile ilgili bir alanda en az 4 yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde, öğrenim gördüğü yere bir defaya mahsus atanabilecek. Düzenleme ile stratejik personel dışında sağlık personeli olarak görev yapanlar için de yıl süresi uzatıldı. Daha önce eşi SGK'lı 3 yıl süreyle özel sektörde çalışanlar, eş durumu tayin talebinde bulunurken yeni düzenleme ile bu süre 5 yıla çıkarıldı.

'EŞİNİN YANINA YOLLAMAYACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, söz konusu düzenlemeye ilişkin daha önce yaptığı açıklamada başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere bazı il ve ilçelerde sağlık personeli görevlendirmekte zorluk çektiklerini belirterek, "Biz doktorları stratejik personel kabul ediyoruz, özel sektörde çalışan eşinin yanına bundan sonra yollamayacağız" demişti. Doğu ve Güneydoğu'da terör olaylarının artmasının ardından çok sayıda sağlık personeli görevinden istifa ederken, birçok sağlık personeli de eş durumu tayin talebinde bulunarak Batı illerine gelmek istemişti.

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