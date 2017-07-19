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Doğuş Grubu, 142 yıllık Weggis Oteli'ni 184 milyona satın alıyor

Türkiye’de yeme-içme yatırımlarına bir süre ara veren Doğuş Grubu’nun patronu turizmde ise uluslararası pazarlardaki varlığını artırıyor. Daha önce Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve İspanya’da peş peşe oteller alan Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in yeni gözdesi İsviçre

Doğuş Grubu, 142 yıllık Weggis Oteli'ni 184 milyona satın alıyor

Türkiye’de yeme-içme yatırımlarına bir süre ara veren Doğuş Grubu’nun patronu turizmde ise uluslararası pazarlardaki varlığını artırıyor. Daha önce Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve İspanya’da peş peşe oteller alan Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in yeni gözdesi İsviçre

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:08
Doğuş Grubu, 142 yıllık Weggis Oteli'ni 184 milyona satın alıyor
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ŞAHENK'İN  görüşmeleri sona erdirdiği otel, İsviçre’nin incisi olarak kabul edilen Luzern Gölü’nün hemen kıyısında yer alan Weggis Park Hotel…Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre 1875 yılında Hotel Bellevue adıyla kurulan oteli almak için Şahenk’in geçtiğimiz haftalarda Dogus Health und Wellness AG adlı bir şirket kurduğu ifade ediliyor. 142 yıllık tarihi otel için Şahenk’in 50 milyon İsviçre Frankı yani 184 milyon lira ödeyeceği kaydediliyor. Şahenk’in Lugano merkezli otelcilik grubu Chenot ile de tesisin işletimi konusunda görüştüğü gelen duyumlar arasında…

EYLÜLDE RESTORE EDİLECEK 2018’DE KAPILARINI AÇACAK

20 yılda 70 milyon franklık yatırım yapılan tesis için Şahenk’in 50 milyon frankı gözden çıkarması anlaşmanın kısa sürede imzalanacağını işaret ediyor. 52 suit odası, iki restoranı bulunan Weggis Park Hotel’in eylül ayında kapanacağı konuşuluyor. Bunun nedeni ise binanın restorasyon sürecinin başlayacak olması. Hatta 30 Eylül’den itibaren otelin tamamen boşaltılacağı, SPA, balo salonu gibi alanların yenileneceği, 40 yeni odanın tesise kazandırılacağı iddia ediliyor. 2018’de sağlık ağırlıklı bir turizm tesisi olarak tekrar hizmete girmesi planlanan otel, dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri. Otelin son ziyaretçileri ise Brezilya Futbol Milli Takımı oyuncuları.Doğuş Grubu, 142 yıllık Weggis Otelini 184 milyona satın alıyor Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, son yıllarda gıda ve turizm sektörüne önemli yatırımlar yaptı.

İTALYA, YUNANİSTAN, İSPANYA VE HIRVATİSTAN’DA OTEL ALDI

Ferit Şahenk, bilindiği üzere yatırımlarında lükse yönelik Avrupa’nın önemli tatil yerlerini tercih ediyor. 2012’de İtalya’nın turizm cenneti Capri Adası’ndaki Capri Palace’ın yüzde 51’lik hissesini satın alan Doğuş Grubu, 2016’ya ise yine İtalya’dan devam etmiş ve ocak ayında Roma’nın cenneti diye adlandırılan 5 yıldızlı Aldrovandi Palace’ı 50 milyon euroya bünyesine katmıştı. İtalya ile yetinmeyen Doğuş, ardından İspanya’ya yönelmiş ve mart ayında da Madrid’deki Hotel Villamagna’yı 180 milyon euroya satın almıştı. 2016 yılı henüz yeni yarılanmışken Şahenk, turizmde Akdeniz Çanağı’nda büyümesine Yunanistan’da devam etmişti. Daha önce Atina’nın en görkemli yeri olan Astir Palace’ı Kuveytli ortaklarıyla 400 milyon euroya satın alan Şahenk, Hilton’un Atina’daki otelini de geçtiğimiz yılın ikinci yarısında Doğuş bünyesine katmıştı. Hırvatistan’da Maraska adlı firmanın binasını satın alarak Hyatt Hotels işbirliğiyle 100 milyon euroya ülkenin ilk Hyatt Regency otelini açmak için kolları sıvayan Şahenk, ayrıca Sibenik bölgesinde Hotel Sibenik adıyla 20 milyon euroluk yatırımla yeni bir otel inşa ediyor.

LÜKS SEYAHATE ADIM ATIYOR

Doğuş Grubu turizm sektöründeki Türkiye yatırımlarına lüks seyahat ve tatil programları ile devam ediyor. Grubun bağlı ortaklığı Gestin Turizm ve Antur Turizm, kişiye özel lüks tatil ve seyahat programları düzenleyen Icons and Styles Turizm şirketine ortak oluyor. Göktuğ İşisağ ve Koray Şahmalı'nın sahip olduğu Icons and Styles dünyanın her tarafına kişiye özel turlar düzenliyor ve lüks segmentte hizmet veriyor. Şirket ayrıca etkinlik ve düğün organizasyonları da gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş GrubuGöktuğ İşisağGestin Turizm
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