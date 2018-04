'Doğum borçlanması genişletilmeli'

KADIN esnafın doğum borçlanmasının sigortalılık tarihinden önceki çocukları için de geçerli olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kadınların istihdamda var olması, ülkemizin istikrarlı büyümesinde kritik öneme sahiptir. Doğum borçlanması kapsamının genişletilerek kadın esnaf ve sanatkarların ilk kez sigortalı oldukları tarihten önce yaptıkları doğumlar da borçlanma kapsamına alınmalı" dedi. Kadın Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ile kadınların işgücüne katılımını her zaman desteklerini vurgulayan Palandöken, “Ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve istikrarlı şekilde büyümesi için kadınların işgücüne katılımını her zaman destekliyoruz. Nüfusumuzun yüzde 49,8’ini oluşturan kadınların istihdama katkısı ve istihdamdaki yeri çok önemli. Biz de bu bilinçle desteğimizi Kadın Girişimcilik Projesi, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri gibi uygulamalarla sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 6 bin 291 kadına eğitim, 2 bin 755 kadına danışmanlık hizmeti verdik. Ayrıca ekonomik büyüme girişimcilerle gerçekleşir düşüncesi ile bugüne kadar bin 417 kişiye verdiğimiz girişimcilik eğitimlerine katılanların 722'sini kadınlar oluşturdu" dedi.

'TÜM DOĞUMLAR KAPSAMA ALINSIN'

Kadınların doğum borçlanmasında ilk sigortalılık tarihleri değil, ondan önceki doğumlarının da kapsama alınması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, "Yaptığımız faaliyetler ve desteklerimiz ile kadın esnaf ve sanatkar sayımız her yıl artarak şubat ayı sonu itibariyle 267 bin 183’e çıktı. Bu sayının sürekli artması bizim için gurur verici fakat yeterli değil. Kadınlara yönelik istihdam politikaları, destekleyici uygulamalar artmalı. Bu konuya ilişkin en önemli isteğimiz de kadın esnaf ve sanatkarın doğum borçlanması kapsamının genişletilmesi. Doğum borçlanması başlangıç tarihi ilk sigortalılık tarihi değil ilk çocuğun doğum tarihi olmalı. Yani kadın esnaf ve sanatkarın ilk kez sigortalı oldukları tarihten önceki yaptıkları doğumlar da borçlanma kapsamına alınmalı” ifadelerini kullandı.