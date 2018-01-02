Doğum borçlanması 2018 yılı için ne kadar oldu?

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücrete bağlı olarak doğum borçlanması tutarı arttı.

Bilindiği üzere 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücret aylık Brüt 2.029,50 TL oldu. Net asgari ücret ise 1.603,12 TL oldu.

2- DOĞUM Borçlanma tutarları 2018 yılı için ne kadar oldu?

01 Ocak 2018’den 31 Aralık 2018 Tarihine kadar Asgari ücret üzerinden hesaplanmış (En düşük) doğum borçlanması tutarı aşağıda belirtilmiştir.

2.1- 1 AYLIK – 568,80 TL

2.2- 1 YILLIK – 7.793,28 TL

2.3- 2 YILLIK – 15.586,56 TL

*DOĞUM borçlanma tutarı Tebliğ tarihinden itibaren 1 AY içinde ödenmelidir.

*Zamanında ödenmeyen borçlanma iptal olmaktadır. Yeniden başvuru yapmak yapılabilir.