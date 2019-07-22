Doğan Online Milli Piyango'ya talip

Doğan Ailesi'nin kurucusu olduğu yönetim kurulu başkanlığını Hanzade Doğan Boyner'in yürüttüğü Doğan Online, Milli Piyango ihalesine talip oldu.

Doğan Online Milli Piyango'ya talip
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YAKLAŞIK 1 milyar dolar medya yatırımlarından çıkan Doğan Ailesi yeni bir ihale almaya hazırlanıyor. Doğan Holding tarafından borsaya yapılan açıklamada Doğan Online’ın Milli Piyango İşletme İhalesine katılmayı planladığı belirtildi. Holding KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Şirketimiz’in Milli Piyango İşletme Hakkı İhalesi’ne katılması gibi bir durum söz konusu değildir. Diğer taraftan, Türkiye’de spor bahisleri konusunda faaliyet gösteren ancak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde yer almayan ve herhangi bir iştirak ilişkisi de bulunmayan Doğan-Online’ın, Türkiye Varlık Fonu tarafından düzenlenen Milli Piyango İşletme Hakkı İhalesi’ne katılımının planlandığı öğrenilmiştir. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez Mayıs ayında yaptığı açıklamada, Milli Piyango’nun işletme hakkını İddaa formülüyle devredeceklerini belirtmiş; Haziran’da işletme hakkı ihalesi için teklifleri alacaklarını, yıl sonunda da devri tamamlamayı hedeflediklerini söylemişti. Davet usulüyle teklifleri alacaklarını söyleyen Sönmez, bahis, şans oyuncularında uzmanlığı olan ve belli bir ciro kriterini karşılayan şirketlerin bu işin en az yüzde 51’ini alması gerektiğini, geri kalan yüzde 49 için şirketin konsorsiyum yapabileceğini belirtmişti. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Milli Piyango özelleştirmesi için Ernst&Young’a yetki verdi.

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