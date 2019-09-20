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Doğan Holding yatırım bankası kuruyor

Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, yatırım bankası kuruluşu için BDDK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

EKONOMİ 20.09.2019, 12:21
Doğan Holding yatırım bankası kuruyor
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DOĞAN Şirketler Grubu Holding AŞ, 'D Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin kuruluşu için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvuruda bulundu.Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, D Yatırım Bankası AŞ'nin kuruluşuna ilişkin izin almak üzere bugün BDDK'ya başvuruda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150 milyon TL başlangıç sermayesiyle kurulması planlanan D Yatırım Bankası AŞ'de, Doğan Holding'in kurucu ortak sıfatıyla 149 milyon 998 bin 636 TL tutarında sermaye payına sahip olacağı bildirildi.

#Doğan Şirketler Grubu #doğan holding #yatırım bankası
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