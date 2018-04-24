Doğan Bacak Dim TV'ye açıkladı: Alanya'da otobüslere zam...

ULAŞIMDA 1 Mayıs itibariyle doğu ve batı bölgeleri dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında mavi gömlek giyileceğini söyleyen Bacak, “Giymeyenlere 216 lira para cezası uygulanacak. Büyükşehir zabıtaları tarafından denetleme yapılacak. Onun için buradan esnafı 1 Mayıs’tan sonra mavi gömlek giymeleri için uyarıyorum. Büyükşehire yazdım, mazot altı lira oldu. Doğu ve batı mahallelerinde faaliyet gösteren tüm otobüslerin fiyat tarifelerine 1 lira zam yaptım. Bunu Antalya’ya bildirdim. İnşallah en kısa zamanda komisyondan çıkar ve yazın uygulamaya geçeriz. Geçmek zorundayız. Mazot 6 lira, yükümüz çok ağır. Bilhassa şehir içindeki taşıma yapan 66 tane büyük otobüsün yükü daha ağır. 65 yaş üzeri biliyorsunuz ücretsiz biniyorlar. Onlar bizi çok yoruyor. Bir insan araca bir kere biner, gideceği yere bir kere varır, eve döner. Akşama kadar su doldurmaya, Dimçayı’na gezmeye 65 yaş ücretsiz diye insan gitmeye utanır ve sıkılır. Biz bunlardan yorulduk. Doğu ve batı bölgelerinde taşıtmıyorum. Sadece şehir içindeki 66 otobüs yani büyükşehirden ücret alan araçlarda geçerlidir. Şoförü de düşünmek lazım. Bir arabanın içinde yirmi kişi varsa, on beş tanesi 65 yaş, o şoför de isyan eder, o araba mazot yakıyor. Alanya ulaşımı Antalya ilçeleri arasında 1 numaradır. Ulaşımda ödül aldım. Yani otobüs ve servis camiası adına burada ödül aldım. Ama bazı güzergahlarda sıkıntılar var. Araç yetmezliği var. Bu işi tabandan, çekirdekten gelme birisi olarak oturduğum yerde karınca kıpırdasa haberim olur. Şoför bir yerde en ufak hata yapsa benim haberim olur. İstihbaratım çok güçlüdür. Yoksa ben bu işi 20 yıldır yapamazdım. Onun için bazı bölgelerde örneğin otobüs yetersizliği var. Otobüsleri büyüteceğiz. Büyütmezsek ek otobüs sağlayacağız. Bulmak zorundayız. Mahmutlar’da eski otobüs sıkıntısı var, yenilenmesi gerek. Önüne gelen bugünlerde çıkıp buraya halk otobüsü gelsin diyor. Böyle bir şey yok. Herkesin keyfine göre isteğine göre halk otobüsü gidecek diye bir şey yok. İlçemizde 69 tane köy (kırsal mahalle) var. O 69 tane köye taşıma yapan, yolcu taşıyan, yolcu minibüsleri var. Hiç kimse yolda kalmıyor. Kesinlikle mağdur olmuyor. Örneğin bir siyasetçi bir köye gittiğinde buraya otobüs neden gelmiyor diyor. Bu otobüs kaç para? Su mu yakıyor? Bunları bilen yok. Vatandaşlarımızdan şoför arkadaşlarımıza nazik davranmalarını istiyorum. Halkın kurallara uyması gerekiyor. Durak harici yerlerde yolcunun keyfine göre indirilemez. Turizm sezonu açılıyor. Biz hazırlığımızı yaptık. Kılığımız kıyafetimizden otobüslerimize kadar hazırlığımızı yapıyoruz. Yaz sezonu iyi olacak” şeklinde konuştu.

