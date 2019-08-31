Doğalgaza gece yarısı zammı!

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi.

EPDK’den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğalgaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

YÜZDE 14,97 ZAM GELMİŞTİ

1 Ağustos’ta da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.