Doğalgaz'a yine zam

BORU Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi, (BOTAŞ) doğal gaza bugünden itibaren geçerli olmak üzere konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldığını duyurdu.

MALİYET ARTIŞINA BAĞLI ZAM YAPILDI

Sektör kaynakları, maliyet artışına bağlı olarak BOTAŞ'ın tarifeleri 1 Ekim itibariyle yeniden belirlediğini ve yeni tarifelerin ilgili birimlere iletildiğini kaydetti.

AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

BOTAŞ, ağustos ve eylül aylarında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yapmıştı. ELEKTRİĞE ZAM KAPIDA Yetkililer, maliyet artışına bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) da elektrik tarifesini artırabileceğini belirtiyorlar.