AKARYAKIT fiyatlarının artışı sonucunda dizel pompa fiyatının benzine yaklaşmasıyla dizel araçlar avantajını yitirmeye başladı. Dizel otomobil satın almayı planlayanlar kararlarını tekrar gözden geçirirken, mevcut dizel araç kullanıcıları da daha ekonomik çözümler aramaya başladı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BRC'nin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü 2A Mühendislik CEO'su Kadir Örücü, "dizel devri kapanıyor" dedi. Satın alma ve bakım maliyeti benzinli araçlara kıyasla daha yüksek olan dizel araçlar, bugüne dek uzun dönemli kullanımda ekonomik olma avantajı sunduğu gerekçesiyle tercih ediliyordu. Dizel araçların cazibesini yitirdiğini söyleyen Kadir Öncü, "Dizel otomobil kullanmak önceki dönemlerde yüksek fiyatlarına ve bakım maliyetlerine rağmen tercih edilebiliyordu. Mazot fiyatının benzini yakalaması, dizel devrinin kapanmaya başladığının işareti. Bu noktadan sonra en akıllı çözüm LPG kullanmaktır. BRC'li bir araç 20 bin kilometre olmadan dönüşüm maliyetini karşılayarak kâr etmeye başlarken, dizelde bu süre 70 bin kilometreyi buluyor" diye konuştu. Bu arada Türkiye'de yaklaşık 4,5 milyon araçta LPG kullanılıyor. LPG'de pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı kadar.