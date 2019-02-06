Diyanet, 9 bin 500 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarına olmak üzere 9 bin 500 4B statüsünde sözleşmeli personel alacak.3 bin kişinin atanacağı Kur'an kursu öğreticiliğine sadece kadın adaylar başvurabilecek

Diyanet, 9 bin 500 personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
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DİYANET İşleri Başkanlığının sözleşmeli 9 bin 500  personel alımına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.   Karara göre, Diyanetin taşra teşkilatına 3 bin Kur'an kursu  öğreticisi, 6 bin imam-hatip ve 500 müezzin kayyım pozisyonlarında personel alımı  gerçekleştirilecek.
Başvuracak adayların İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu,  İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesinden mezun olmaları, müezzin kayyım  unvanına başvuracak lise mezunlarının ise hafızlık belgesinin bulunması şartı  aranıyor. Adayların ayrıca 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için  KPSS P124, önlisans mezunlan için KPSS P123 ve ortaöğretim mezunları için KPSS  P122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. 2018 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak alımda boş kadro  sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Bu arada 3 bin kişinin alınacağı Kur'an kursu öğreticiliğine sadece  kadın adaylar başvurabilecek.
 
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 7-15 Şubat tarihleri arasında  Diyanet İşleri Başkanlığının internet adresi üzerinden sınav başvuru programı  aracılığı ile başvuru formunu dolduracak. Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen  belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne aynı tarihler arasında  şahsen müracaat edecek. Halen Diyanet İşleri Başkanlığında kadrolu veya sözleşmeli olarak  çalışanlar başvuruda bulunamayacak.
 
Sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum,  Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa),  İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav  merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli  hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanetin internet sitesinden ve aynı  sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasından ilan edilecek.
 
4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacaklar
Sınav sonucu ataması yapılacak olan 9 bin 500 personel 4B statüsünde  sözleşmeli olarak çalışacak. Söz konusu personel 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile  birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu  personele tabi olacak.Sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri  halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde  atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapacak.İlahiyat Fakültesi grubunda Kur'an kursu öğreticisi unvanında atanmaya  hak kazananlar 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında, hafız gruplarında Kur'an kursu  öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak hafızlık  eğitimi verilen Kur'an kurslarında istihdam edilecek.

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